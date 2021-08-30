مدبولي يناشد طلاب الجامعات التطعيم بلقاح كورونا: حماية لكم وللمجتمع

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلاب الجامعات بالحرص على التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد، لدى اتمامهم إجراءات القبول في الجامعات، معتبرا الأمر حماية لهم وللمجتمع.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قبل قليل في مجمع مصانع فاكسيرا في مدينة 6 أكتوبر، أنّ الحكومة بدأت توفير كميات من اللقاحات في الجامعات منذ أمس.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ اللقاح لا يحمي بالكامل من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنه يمنع تطور الأعراض لأشد خطورة، بينما من لا يحصل على اللقاح، يكون أكثر عرضة لتطور المرض.