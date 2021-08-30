رئيس الوزراء: وصلنا لمراحل متقدمة في تصنيع عدد من اللقاحات بمصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصول الحكومة المصرية لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع الشركات العالمية في تصنيع عدد من لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» لتصنيع لقاحتها في مصر، إضافة للقاح «سينوفاك – فاكسيرا» الذي بدأ تصنيعه فعلاً.

مدبولي يناشد الشعب المصري: خدوا كورونا بجدية

وناشد «مدبولي»، في مؤتمر صحفي له منذ قليل على هامش تفقده لمشروع إنشاء مجمع «فاكسيرا» في 6 أكتوبر، الشعب المصري أنَّ يأخذ الأمور بجدية، «شعورنا أن الأمور هدأت، وبدأنا نتجاوز في الإجراءات الاحترازية، ده صاحبه ارتفاع أرقام الإصابات بكورونا».

وأكّد ضرورة توخي كل الإجراءات الاحترازية، عبر خطة صارمة لتوفير اللقاح لأكبر عدد ممكن من أهالينا قبل نهاية هذا العام، مشيرًا إلى وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطعيم كل أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعات المصرية ومن ينطبق عليهم شروط تلقي اللقاح في المدارس.