مدبولي: مصنع لقاح كورونا ينتج مليار جرعة في العام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد اليوم الأعمال في مختلف المنشأت بفاكسيرا، والخطوات التي أجرتها مصر مع الشركات العالمية، موضحا أنه كانت هناك فرصة لزيارة المبنى المخصص للقاح كورونا، مؤكدا أنه إضافة؛ لأنه سيكون مختلفا عن مصنع فاكسيرا بالدقي؛ لأنه قدرته 3 ملايين جرعة في اليوم، ويصل إلى مليار في العام.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي بمصانع فاكسيرا، أن وزارة الصحة تتفاوض مع عدد من الشركات العالمية؛ لكي تأتي وتتشارك مع مصر في إنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا، من أجل التصدير لأفريقيا.