استقرار أسعار حديد التسليح وتذبذب الأسمنت اليوم

استقرت أسعار حديد التسليح اليوم الاثنين، 30 أغسطس 2021، في السوق المحلية مدعومًا بالتراجع الكبير فى أسعار الخامات العالمية، فيما شهدت أسعار الأسمنت «تذبذبا».

يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه السوق المحلي خلال اليومين المقبلين الإعلان عن أسعار حديد التسليح الجديدة لشهر سبتمبر.

أسعار حديد التسليح اليوم

وترصد «الوطن» سعر حديد التسليح اليوم الاثنين 30 أغسطس، كالآتي:

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14500 جنيه.

- شركة بشاي بـ14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

- شركة المراكبى 14300 جنيه.

- شركة العشرى 14300 جنيه.

أسعار الخامات عالميا

وتواصل أسعار خامات حديد التسليح اليوم الاثنين تراجعاتها، ليباع خام الحديد بـ153 دولارًا، وفحم الكوك بـ225.5 دولار، وخردة الصاج بـ450 دولارًا، والبليت بـ625 دولارًا، وحديد التسليح بـ685 دولارًا، ولفائف الأسلاك بـ830 دولارًا، والمسطحات بـ920 دولارًا.

أسعار الأسمنت اليوم

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين تذبذبًا، حيث جاءت على النحو التالي:

- يباع الطن بسعر تراوح بين 900 و905 جنيهات بالشركة القومية للأسمنت.

ـ أسمنت سيناء بسعر 850 جنيهًا.

- أسمنت سيناء 425 بسعر 845 جنيهًا للطن.

- المعلم بسعر 860 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة بسعر 900 جنيه.

- أسمنت حلوان بسعر 905 جنيهات.

- أسمنت المصري بسعر تراوح بين 880 و885 جنيها.

- أسمنت السويس بسعر تراوح بين 890 و900 جنيه.

- أسمنت السويدي بين 915 و920 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 720 جنيهًا.

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بـ730 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 769 جنيهًا.

- أسمنت السويدي يباع بسعر 758 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2480 جنيهًا.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2425 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

- السويدي المقاوم يباع الطن بـ950 جنيهًا.

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 900 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بـ950 جنيهًا.