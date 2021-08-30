مدبولي: مصر استطاعت تجاوز 3 موجات لـ كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مصر ستصدّر لقاح كورونا لأفريقيا والمنطقة الإقليمية، واصفًا ذلك بالمشروع الهام، مبينًا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة ووزارة الصحة بإسراع الخطى لتنفيذ المشروع.

مصر ستصدّر لقاح كورونا لأفريقيا والمنطقة الإقليمية

وتابع مدبولي، خلال مؤتمر عقده من داخل مصانع الشركة القابضة للمصل واللقاح والمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» في مدينة 6 أكتوبر، أنَّ الدولة تحاول الوصول لأفضل عرض ممكن لإنتاج اللقاحات وتوفيرها لقارة أفريقيا والمنطقة، مشيرًا إلى أنَّ هذا المبنى العملاق الذي تفقده اليوم، سيكون جاهز بكل أجهزته نهاية شهر نوفمبر المقبل.

مدبولي يحذر: هناك تهاون في الإجراءات الاحترازية لكورونا

وأضاف مدبولي، أنَّ إجراءات التشغيل تبدأ فور الجاهزية لإنتاج اللقاحات، موضحًا أنَّ «مصر بفضل الله استطاعت تجاوز 3 موجات من فيروس كورونا ووصلت مصر لأرقام شديدة التميز، والأمور هدأت وبدأ الشعب يتجاوز الإجراءات الاحترازية وبدأ يكون هناك نوع من التهاون من الشعب».