مدبولي: مصر ستمتلك القدرة على تصنيع مليار جرعة لقاحات سنويا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجمع الصناعي الجديد لفاكسيرا في مدينة السادس من الأكتوبر من المقرر أن يكون جاهزاً لبدء تصنيع اللقاحات المختلفة اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان منذ قليل، أن القدرة الإنتاجية لفاكسيرا من اللقاحات ستصل حتى مليار جرعة سنوياً من مختلف اللقاحات.

واعتبر «مدبولي»، تنفيذ مجمع اللقاحات في مدينة السادس من أكتوبر بأنه مشروع شديد الأهمية لمصر، وهو قلعة صناعية جديدة تنفذ لخدمة الوطن، والتصدير للدول العربية والدول في المنطقة.

ولفت إلى أن المشروع لن يكتفي بتصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد فقط، ولكن سيعمل على تصنيع 8 لقاحات رئيسية نحتاجها في مصر.