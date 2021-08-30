اليوم.. جلسة النطق بالحكم على متهم في «خلية بولاق الدكرور»

تعقد الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، بمجمع محاكم طرة، جلسة للنطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم سيد السيد أحمد، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية بولاق الدكرور».

جلسة النطق بالحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح، بحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.

تعريض حياة المواطنين للخطر

وجاء في أمر الإحالة عدة تهم وجهتها النيابة العامة للمتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم، من بينها الانضمام لجماعة إرهابية تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون، صنع مفرقعات واستعمالها في أعمال شغب؛ بهدف تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

وجاءت في المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب، عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، والتي نصت على: «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها».

كما يعاقب كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات في حالة تلقى المتهم تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة لتحقيق أغراضها.

ويعاقب المتهم بالسجن المؤبد كل من أكره شخص أو دفعه للانضمام إلى جماعة إرهابية أو منعه من الانفصال عنها.