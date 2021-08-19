ضبط صاحب فيديو الاعتداء على عاملتي نظافة في طرة

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة، صباح اليوم، القبض على شاب بتهمة ضرب عاملتي نظافة، في طرة، بقطعة حديدية، بعد تداول فيديو يظهر اعتداءه على السيدتين، حيث رصدت أجهزة الأمن الفيديو المتداول على منصة «فيس بوك» وألقت القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.

رواية السيدتين

وقالت السيدتان، المجني عليهما، في محضر الشرطة، عقب تحديد هويتهما، إنهما أثناء سيرهما في أحد الشوارع في طرة منذ يومين، حدثت بينهما وبين أحد الأشخاص مشادة كلامية، تطورت إلى اعتدائه على إحداهما بقطعة حديدية، فأحدث إصابتها بجروح سطحية نقلت على أثرها إلى المستشفى.

رواية المتهم

ومن جانبه، قال المتهم في محضر الشرطة إنه كان يسير في الشارع وفوجئ بالسيدتين تسخران منه، فدخل معهما في مشادة كلامية، وعندما قامت إحداهما باستفزازه، التقط قطعة حديد وضربها بها، وعندما تدخل المارة انصرف، لكنهما ظلتا تعتديان عليه بالسباب والشتائم طوال مدة المشاجرة على الرغم من أنه لم يكن بينه وبينهما أي معرفة ولم يتعرض لهما بالتحرش أو أي أذى.

الأمن يرصد المتهم

كانت أجهزة الأمن في القاهرة رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنا تضرر سيدتين من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب محدثا إصابتهما، وبالفحص تم تحديد السيدتين المشار إليهما بمقطع الفيديو، وتبين أنهما عاملتا نظافة «إحداهما مصابة بجرح قطعي» مقيمتان بالقاهرة.

وأفادت تحريات المباحث أنه بالانتقال وسؤالهما، قررتا أنهما أثناء تواجد أحد الأشخاص- مقيم بمحل البلاغ- وقعت مشادة كلامية بينهم، تطورت لتعديه عليهما بالسب والضرب باستخدام «قطعة حديدية»، نتج عن ذلك إصابة إحداهما المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لقيام الشاكيتين بالسخرية منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة للتحقيق فيها، وكلفت النيابة العامة المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.