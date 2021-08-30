أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2021 في مصر.. تعد من أكثر عمليات البحث، التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الفترة، تزامنا مع استمرار فترة حجز شقق المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2021 في مصر.

أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2021 في مصر

ووفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال بيانات صحفية، تباع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2021 في مصر، وهي كراسات الشروط الخاصة بشقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، داخل مكاتب البريد المميكنة بمراكز المدن والمحافظات المطروح بها شقق الإسكان الاجتماعي في مصر.

وسيتم طرح شقق «سكن لكل المصريين 2» للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل داخل المحافظات التالية: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء».

أما شقق «سكن لكل المصريين 2»، المطروحة لمتوسطي الدخل سيتم طرحها داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها: «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد».

سعر كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2021 في مصر

يبلغ سعر كراسة شروط «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من محدودي الدخل 125 جنيها، بجانب المصروفات الإدارية، وسداد مقدم جدية الحجز، بقيمة 10% من ثمن الوحدة السكنية.

بينما يبلغ سعر «كراسة شروط سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من متوسطي الدخل 150 جنيهًا، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية، وسداد مقدم الحجز، وقيمته 15 % من ثمن الوحدة السكنية.