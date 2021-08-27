الإسكان تكشف حصيلة بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعى «سكن كل المصريين2»

تواصل مكاتب البريد المميكنة، طرح كراسة شروط وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط والمقرر أن يستمر حتى 9 سبتمبر المقبل، وسط إقبال كبير من المواطنين، الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية الطروحة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2».

تعرف على حصيلة بيع كراسة شروط وحدات الإسكان الاجتماعى

وكشف مصدر بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لـ«الوطن»، عن أن حصيلة بيع كراسة شروط وحدات الاسكان الاجتماعى، حتى ظهر الخميس تخطت الـ65 ألف كراسة، موضحا أنه حال الموافقة على الشروط الواردة بكراسة الشروط التى تم شرائها من مكاتب البريد بقمية 125 جنيهًا، يقوم الشخص بالتسجيل عبر الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي وهو www.shmff.gov.eg، وإدخال بياناته بعدها يقوم برفع الاستمارة مرفقة بإقرار منه على الموافقة على الشروط الواردة بها وما تتضمنه.

صندوق الإسكان يوضح: دخلك يحدد شقتك

وفي وقت سابق، قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدخل الشهرى للمواطن هى العامل الحاسم فيما يتعلق الوحدة السكنية التى سيحصل عليها، فشريحة ما يطلق عليهم بالمواطنين منخفضي الدخل للشخص الأعزب يشترط فيها أن يكون راتبه الشهرى 4500 جنيه، والأ يزيد دخله السنوى عن 54 ألف جنيه، فيما تصنف الأسرة بأنها محدودة الدخل بالأ يزيد الدخل السنوي للأسرة عن 72 ألف جنيه، أى ما يعادل 6 الأف جنيه شهريًا، وهذه الفئات هى التى تستحق التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي.

فيما تم تصنيف المواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة، بأن يكون دخل الأسرة السنوي لا يزيد عن 168 ألف جنيه أى ما يعادل 14 ألف جنيه شهريًا، فيما سيكون دخل الشخص الأعزب ممن يطلق عليهم متوسطي الدخل سنويًا 120 ألف جنيه بما يقابل 10 آلاف جنيه شهرياً.