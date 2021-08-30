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مدبولي: وضعنا خطة لتلقيح موظفي الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة

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نرمين عفيفي
09:45 ص | الإثنين 30 أغسطس 2021
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تضع خطة لتلقيح موظفي الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة، لتطعيم أكبر عدد ممكن من الأفراد، خاصة أنّ اللقاح يخفف حدة المرض، ومن يتلقى اللقاح حال إصابته بالمرض تكون أعراضه بسيطة جدا ولا يتطور المرض.

وناشد مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مصانع فاكسيرا في 6 أكتوبر، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، لتجاوز هذه الفترة بسلام.

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