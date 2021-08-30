3 أشقاء يقتلون خالهم بتهشيم رأسه بآلة حادة في حلوان

أنهى 3 أشقاء في منطقة حلوان حياة «خالهم» بضربه بآلة حادة على رأسه، بسبب الخلاف على الميراث، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بضبط وإحضار المتهمين، واستدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وأوضح تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة المجني عليه، أنه بناء على الصفة التشريحية تبين إصابة المجني عليه بتهشم في الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر في عظام الجسم.

خلاف على الميراث ينهي حياة الخال

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارا من مستشفى حلوان العام يفيد بوفاة شخص متأثرا بإصابته، وبالانتقال تبين العثور على جثة «عيد س ع» في بداية العقد السادس من العمر، و بالفحص تبين أن المجني عليه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين وجود إصابات في الرأس وباقي أجزاء الجسم، وكشفت التحريات أن مشاجرة وقعت بين المجني عليه وأبناء شقيقته بسبب الخلاف على الميراث، وتدخل عدد من أقارب كل طرف من طرفي المشاجرة، وقام 3 من أبناء شقيقة المجني عليه بضربه بآلة حادة على رأسه وباقي أجزاء الجسم، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بصحتها وأضافوا أن المجني عليه خالهم وبينهم خلافات بسبب ميراث والدتهم، وأرشدوا عن الآلة الحديدية المستخدمة في القتل تمهيدا لإرسالها للطب الشرعي لفحصها، وبيان إذا كانت الأداة المستخدمة في الواقعة من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.