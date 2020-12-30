تهشيم رأس سائق وإصابة زوجته لخلافات الجيرة بسبب ردم حفرة في الدقهلية

دفع سائق بالدقهلية، حياته ثمنا لخلافات الجيرة، في قرية «كفور البهايتة»، بعد أن أقدم على ردم حفرة، ليتمكن من الدخول إلى بيته بسيارته، فخرج عليه جاره بشومة وسلاح أبيض، فهشم رأسه بالشومة، ليلقي مصرعه في الحال، وطعن زوجته بالمطواة، فأصابها بجرح طعني في الصدر وفروة الرأس.

ونقلت سيارات الإسعاف إلى مستشفى ميت غمر المركزي، كل من: «محمود محمد أنور»، 54 سنة سائق، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة، وتم إيداعه ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، متأثرا بإصابته بكسر في الجمجمة، ونزيف بالمخ وجرح تهتكي بفروة الرأس، وأصيبت زوجته «سهام عبدالله محمد»، 40 سنة ربة منزل مصابة بجرح قطعي بالصدر من الناحية اليسرى وآخر قطعي بفروة الرأس ويقيمان قرية «كفور البهايتة» دائرة مركز ميت غمر.

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤال شقيقة المتوفى، وتدعى «صفاء محمد أنور»، 49 سنة ممرضة بمستشفى أوليلة المركزي ومقيمة بذات القرية اتهمت، في محضر الشرطة، جارهما المدعو «أسامه أحمد محمد أبو العزم»، 57 سنة سائق، ومقيم قرية كفر البهايتة، بالتعدي على شقيقها وزوجته بالضرب بآلة حادة «مطواة»، وعصا خشبية بحوزته محدثا إصابة شقيقها التي أودت بحياته، وكذلك محدثا إصابة زوجته، وحالتها خطرة بالمستشفى، وذلك لوجود خلافات جيرة سابقة بينهما، وقيام شقيقها بردم حفرة بين منزليهما بالشارع، لتسهيل دخول سيارته، ورفض المتهم ذلك فتعدى عليهما.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بالحادث، ووجه بسرعة ضبط المبلغ ضده، والأسلحة المستخدمة في الواقعة وتعيين الخدمات الأمنية ناحيه القرية، تحسبا لوقوع مصادمات بين أفراد العائلتين.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبسؤاله في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة، وذلك لخلافات الجيرة بينهما، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة وتم التحفظ عليهما.

وتحرر المحضر رقم 38897 لسنة 2020 جنح مركز ميت غمر، وأحيل للنيابة العامة، التي قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ذلك.