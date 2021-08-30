وفق القانون.. كيف تحصل على الحقوق التأمينية قبل بلوغ سن المعاش؟

ترتبط الحقوق التأمينية ببلوغ مدة الخدمة لعشرين عامًا، وليس الوصول الى سن المعاش 60 عامًا ولا يتمّ الحصول على الحقوق التأمينية دون تحقيق شرط العشرين عامًا ويمكن الحصول على المعاش بعد بلوغ المدة التأميتنية شرط بلوغ الـ50 عامًا.

الحقوق التأمينية شرط الحصول على كامل المعاش

ويسعى الكثير من الموظفين في القطاع العام أو الخاص أو المصريين العاملين في الخارج، إلى شراء مدة مكملة للمعاش قبل الخروج على المعاش لصرف المعاش بالكامل، خاصة في حالة طلب المعاش المبكر قبل سن الـ60 سنة، حيث حدد قانون التأمينات الجديد 2021 شروط طلب شراء مدة تأمينية مكملة للمعاش، ومنها أن يتمّ شراء مدة تكميلية عبارة عن سنوات وليس أشهر وتكون المدة التكميلية سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي وألا تتجاوز المدة المراد شرائها مدة الاشتراك الفعلية الحالية للمواطن.

وأعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية، طريقة شراء مدة تأمينية مكملة للمعاش للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص والعاملين بالخارج للحصول على كامل المعاش أو لزيادة قيمة المعاش الشهري قبل الخروج على المعاش مع بداية تطبيق قانون التأمينات بداية العام الحالي 2021.

موعد استحقاق الحقوق التأمينية

ويتيح القانون للعامل أو الموظف وفق قانون التأمينات إذا تجاوز سن 55 عامًا وتجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عامًا، أن يعمل على تسوية حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات.

شروط شراء مدد تأمينية

ويشترط القانون أنَّ تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدنى للمعاش، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، مع العلم أنَّه لن يتمّ إيقاف من استحق معاشًا مبكرًا، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر وفق الشروط.

ويجب أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

ويشترط القانون لشراء مدة مكملة لاستحقاق المعاشات، تقديم الحساب المطلوب على نموذج رقم 44، من أصل و3 صور، ويدفع المبالغ المستحقة دفعة واحده نقدا.

ويتيح قانون التأمينات والمعاشات الجديد، لموظفي الدولة، شراء مدة ضمن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة نقدا أو بالتقسيط، وفي حالة طلب شراء مدة تأمينية نقدًا، يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب