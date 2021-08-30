التحديات المائية.. ندوة توعوية للسيدات بمياه أسيوط

نظمت شركة مياه أسيوط والوادي الجديد ندوة توعوية للسيدات وربات المنازل في ساحل سليم، اليوم، تناولت التوعية بأهمية المياه كعامل أساسي، وحتمية التعامل مع ثقافة وترشيد استهلاك المياه، في ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه فى الدولة.

توصيات الندوة

وأوصت الندوة علي ضرورة تحويل كل شئ إلى واقع عملي يتم استخدامه من أجل خدمة ربات البيوت، بالإضافة إلى نشر السيدات وربات البيوت الوعي المائي بين أفراد عائلاتهم وجيرانهم من أجل ترسيخ السلوكيات الإيجابية التى يسعي إليها فريق التوعية واحترام نعمة المياه وترشيد استهلاكها، وذلك فى إطار حملات التوعية المائية ضمن مبادرة حياة كريمة.

حملة لطرق الأبواب

كما تضمنت فعاليات الندوة حملة لطرق الأبواب، كانت أولى فعالياتها طرق أبواب المنازل من أجل توعية الأسر والسيدات بضرورة التعامل مع المياه وترشيدها.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في بيان صحفي، اليوم، أن الشركة تسعي جاهده من أجل الحفاظ علي قطرات المياه ومن أجل مواكبة التطورات وتهيئة جميع المنازل للتعامل مع جميع التلفيات، ونوه إلى ضرورة تكثيف نمط تلك الحملات التى تأتي علي وفاق مع متطلبات المجتمع سواء من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها .