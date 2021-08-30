26 ثانية.. تفاصيل خطف طفل بالغربية.. وتفريغ 4 كاميرات لتحديد المتهمين

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة خطف طفل الغربية، عن تشكيل فريق بحث من ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، ومديرية أمن الدقهلية، لتتبع خط سير الجناة عقب خطف الطفل، مشيرة إلى أن القوات رصدت 4 كاميرات التقطت صورًا للجناة أثناء تنفيذ الجريمة، وأيضا خط هروبهم.

السيارة المستخدمة في الواقعة مبلغ بسرقتها

وكشفت المصادر أن الفحص المبدئي أثبت أن السيارة المستخدمة في الحادث مسروقة، وأن الجناة قاموا بوضع لوحة معدنية عثروا عليها في طريق المنصورة، وتبين من خلال الفحص، أن اللوحة تم سرقتها من سيارة مملوكة لشخص مقيم في مدينة المنصورة وحرر محضر بفقدان اللوحة منذ فترة في قسم ثان المنصورة.

فحص خلافات والدي الطفل

وأمر اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بوضع خطة بحث؛ للوقوف على ملابسات الحادث، والقبض على الجناة، واستهدفت خطة البحث فحص علاقات والدى الطفل زياد الذى تعرض للخطف من بين يدي والدته أمام محل خاص بوالده على الطريق الدائري / المحلة - المنصورة، وتم سحل والدته أثناء الخطف، وبيان عما إذا كان له أي أعداء أو خلافات شخصية أو خصومة مع أحد قد تؤدي إلى الخطف، وفحص المترددين عليهم وعلاقتهم.

كما تم فحص 4 كاميرات وقامت أجهزة الأمن بتفريغها، وتبين من التفريغ أن خط هروب المتهمين كان على الطريق الدائري / المحلة - المنصورة، وأيضا استهدفت خطة البحث الخارجين حديثا من السجون ومرتكبي مثل هذه الجرائم.

مقطع فيديو يظهر تفاصيل الحادث

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو مدته نحو 26 ثانية، يتضمن واقعة خطف الطفل زياد وسحل والدته على يد ملثمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة لضبط الجناة وتحرير الطفل من الخطف.