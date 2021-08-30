حبس عاطل بعد ضبطه بتهمة ترويج المخدرات بالإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية بحبس عاطل، اليوم الإثنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري لحماية تجارته والتحفظ علي المضبوطات، واستمع فريق من نيابة القنطرة علي مدار ساعات لأقوال المتهم بشأن حيازته للأسلحة والذخيرة والمواد المخدرة.

مدير الأمن يتلقى إخطارًا

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء طلعت عبد الهادي مدير مباحث الاسماعيلية يفيد بورود معلومات حول نشاط المتهم في ترويج المواد المخدرة علي نشاط واسع.

وبتكثيف التحريات ومراقبة المتهم وأماكن تردده تمكنت حملة مكبرة برئاسة المقدم محمد سكر رئيس وحدة مباحث القنطرة غرب من القبض عليه وضبط بحوزته بندقية خرطوش وكمية من الذخيرة.

الجاني متهم في 8 قضايا متنوعة بين سرقة وضرب وسرقة بالإكراه وترويج المواد المخدرة

وأكدت تحريات البحث الجنائي في الإسماعيلية أن الجاني متهم في 8 قضايا متنوعة بين سرقة وضرب وسرقة بالإكراه وترويج المواد المخدرة بنطاق مركز ومدينة القنطرة.

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، وجه إلى تكثيف الحملات في المراكز والمدن لملاحقة العناصر الاجرامية المروجة للمواد المخدرة، وكلف مدير الأمن، بوضع خطة مكبرة بالتعاون مع كافة وحدات البحث بالمراكز والأقسام لضبط مروجي المواد المخدرة وخاصة المستحدث منها.

ونجح ضباط وحدة مباحث التل الكبير برئاسة الرائد محمد فؤاد من القبض علي عاطل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر البانجو خلال حملة أمنية مكبرة بمنطقة وادي الملاك التابعة لدائرة للمركز، وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلي أن المتهم س.م.س عاطل ومقيم بدائرة المركز يعمل علي جلب المواد المخدرة وتوزيعها بدائرة المركز.