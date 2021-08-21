الداخلية تكشف ملابسات اختلاق سائق تعرضه للسرقة بالإكراه في الإسماعيلية

قالت وزارة الداخلية إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من سائق بشركة للدهانات بأنه أثناء سيره بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مُستقل سيارة الشركة، فوجئ بسيارة «ميكروباص» تحاول استيقافه وبها 4 أشخاص مجهولين، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وأطلق عيار نارى منها تجاه زجاج السيارة حتى تمكنوا من استيقافه والاستيلاء على مبلغ مالى خاص بالشركة التى يعمل بها.

وأضافت: أنه تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده إلى عدم صحة ادعاء المُبلغ واختلاقه للواقعة، وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات.

وأشار المبلغ إلى إتفاقه مع سائق بذات الشركة - شقيق الأول «له معلومات جنائية»، على افتعال الواقعة والاستيلاء على المبلغ المالى مُستخدمين سيارة نقل، مشيرا إلى تحصله على جزء من المبلغ المستولى عليه حيث أرشد عنه وباقى المبلغ بحوزة المتهمان الآخران.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أرشدا عن باقى المبلغ المالى والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.