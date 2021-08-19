ضبط 3 أشخاص في الإسماعيلية وبحوزتهم 32 كيلو بانجو

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسماعيلية، التابعة لـ وزارة الداخلية، أنّ 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، تاجروا في المواد المخدرة، متخذين من مسكن أحدهم وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط 32.5 كيلو بانجو

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم 32٫5 كيلو جرام من مخدر البانجو، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، ودراجة نارية دون لوحات معدنية.

المتهمون اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمول للتواصل مع عملائهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.