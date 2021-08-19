ضبط 3 أشخاص في الإسماعيلية وبحوزتهم 32 كيلو بانجو
كتب:
الوطن
01:10 م | الخميس 19 أغسطس 2021
أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسماعيلية، التابعة لـ وزارة الداخلية، أنّ 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، تاجروا في المواد المخدرة، متخذين من مسكن أحدهم وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
ضبط 32.5 كيلو بانجو
وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم 32٫5 كيلو جرام من مخدر البانجو، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، ودراجة نارية دون لوحات معدنية.
المتهمون اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمول للتواصل مع عملائهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.