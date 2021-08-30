كيفية تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2021

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم إصدار أكثر من 850 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، مشيرة إلى أنه يتم حصر عدد المتقدمين على التطبيق الخاص بالتقديم على البطاقة على الموقع الرسمى للوزارة، ومراجعة بياناتهم، وإصدار البطاقات أولا بأول، لافتة إلى أنه يمكن تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2021، من خلال الاتصال على الرقم 15044، واتباع الخطوات.

6 خطوات لتفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2021

وتستعرض «الوطن» عدة خطوات متبعة لـ «تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2021» كالتالي:

- يتم تنشيط بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال ATM التابعة لأحد البنوك.

- اختيار اللغة ثم الضغط على إدخال.

- يطلب منك ادخال الرقم السرى المكون من 4 أرقام.

- يتم كتابة 4 أرقام، ثم يطلب منك اعادة كتابة الرقم السرى.

- لابد من حفظ الرقم السرى جيدا.

- الضغط على كلمة تنشيط أو تفعيل.

- يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2021 من خلال الاتصال بالخط الساخن 15044 حال وجود أى عائق.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يمكن للمواطن اتباع الخطوات التالية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:

تسجيل الطلب على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، مع التأكد من أن جميع البيانات التي قدمت بتقديمها صحيحة.

- ملء استمارة البيانات الأساسية «مجموعة أسئلة» وإجابتها بشكل صحيح.

- احفظ رقم الطلب الخاص بك.

- بعد ملء النموذج يظهر لك عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله، وتاريخ الكشف، أو مكان مركز التأهيل التابع له والتحاليل المطلوبة قبل الذهاب لمركز التأهيل.

- استعلم عن الطلب من خلال خيار الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- إذا تم قبول الطلب احجز موعدا من خلال أيقونة الحجز بالبوابة.

- وجه لى مكتب التأهيل ومعك الأوراق والمرفقات لتسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

وتتيح بطاقة الخدمات المتكاملة حاملها العديد من المزايا المتمثلة فيما يلي:

- الحصول على معاش كرامة.

- تخفيض في رسوم دخول الأندية الرياضية والمناطق الأثرية والحدائق العامة.

- إتاحة الفرصة للموظف المعاق في النقل إلى أقرب مكان لمحل الإقامة.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.