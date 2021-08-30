صحة الإسماعيلية تقرر إيقاف قوافل اللقاح المتنقلة والعودة للمراكز

قرر الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إيقاف الفرق المتنقلة الخاصة بلقاح فيروس كورونا بعد عمل دام لأكثر من أسبوعين، وأضاف «حطب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار الإيقاف للفرق المتنقلة لمنح لقاح كورونا «مؤقت»، بدء من اليوم الاثنين 30 أغسطس لحين الإعلان عن خطة القوافل المتنقلة قريبا.

حطب: العمل بمراكز اللقاح مستمر

وأكد «حطب»، أن العمل بمراكز منح اللقاح داخل مدينة الإسماعيلية وفي المراكز والوحدات الصحية، مستمر إضافة إلي استمرار العمل بمركز اللقاح بمجمع الإسماعيلية الطبى فقط بعد وصول الرسائل المستهدفين.

وأكد حطب أن الفريق المتواجد بمركز شباب الشيخ زايد لتطعيم واستخراج شهاده ال QR-code للمسافرين للخارج سيستمر في عمله أيضا خلال الأيام المقبلة.

إقبال علي الفرق المتنقلة في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية علي مدار الأسبوعين الماضيين حملات مكثفة لمنح اللقاح للمواطنين في المصالح الحكومية وفي الشوارع ودور المناسبات والأندية والميادين الكبري في المحافظة.

كما انتشرت القوافل في مراكز الإسماعيلية في التل الكبير والقصاصين وفايد وأبوصوير والقنطرة إضافة إلي استهداف بعض القرى في المراكز ومنح المواطنين اللقاح.

وشهدت القوافل اقبال كبير من المواطنين علي مدار ساعات العمل، ما تسبب في مد عمل القوافل من الثامنة صباحا وحتي التاسعة مساءا يوميا علي مدار أيام الأسبوع.

واستهدفت مديرية الصحة بالاسماعيلية، ديوان عام المحافظة ومحيط مسجد المطافئ أكبر مساجد الإسماعيلية ومحيط حديقة الشيخ زايد اكبر حدائق الاسماعيلية والتي يتردد عليها المواطنون مساء كل يوم ونادي الشجرة بقلب مدينة الإسماعيلية.

كما استهدفت القوافل الوحدات الصحية بالمراكز والقرى وأيضا مكاتب السجل المدني ومكاتب البريد في القرى والأندية ومراكز الشباب لكنه اللقاح لمن هم فوق 18 عام.