بينهم 4 أطفال.. إصابة 11 شخصا في حادثي تصادم بمرسى مطروح

أصيب 11 مواطنا بإصابات متفرقة في الجسم، بينهم 4 أطفال، إثر وقوع حادث تصادم سيارة مع تروسيكل في شارع زاهر جلال وسط مدينة مرسى مطروح، وانقلاب سيارة بطريق الضبعة وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام والعلمين النموذجي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

تفاصيل حادث تصادم في مرسى مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم، كل من: «بسمة محمد عبدالمنعم، 34 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وإيمان محمد صالح، 39 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ورحاب محمد عبد المنعم 41 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وهيدي محمد إمام، 10 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ورحاب عماد محمد 19سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم».

كما استقبل المستشفى «بسمة عماد محمد 15سنة، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ورنا فاروق عبده 15سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ووعد محمد إمام 12 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم»، يقيمون بالشرقية وجاري استكمال الفحوصات الطبية لجميع المصابين.

مباحث مرسى مطروح تفحص حادث التصادم

وانتقلت مباحث قسم شرطة مرسى مطروح إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للكشف عن أسباب وملابسات وقوع الحادث، ورفع تقريرًا مفصلا للنيابة التي تولت التحقيق.

كما أصيب 3 مواطنين في انقلاب سيارة على الطريق الاقليمي «الضبعة - القاهرة»، الصحراوي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.