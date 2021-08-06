مصرع طفلة وإصابة 4 أشخاص في حادثين بطريق مطروح

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 مواطنين، منذ قليل، في حادثي انقلاب سيارتين على الطريق الساحلى الدولى «مطروح - الإسكندرية»، بينهم طفلتين، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين للمستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادثين.

مصرع طفلة وإصابة 2 في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح

وشهد الكيلو 30 طريق «مطروح - الإسكندرية»، أمام الوحدة المحلية لقرية «أبومرقيق»، تجاه الإسكندرية، حادث انقلاب سيارة ملاكي في مطروح، ما أدى إلى مصرع طفلة تدعى «ريماس محمد عبدالمنعم»، 9 سنوات، وجرى عمل انعاش قلب رئوي ولم تستجب، ولفظت أنفاثها الأخيرة، وإصابة كل من «روئ محمد عبدالمنعم»، 7 سنوات باشتباه نزيف في المخ والبطن، والحاله العامه سيئة، و«علياء محمد موسى»، 27 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وتبين أنهم من القاهرة، وجاري متابعة الحالة الصحية لهم في مستشفى مطروح العام.

انقلاب سيارة بطريق «مطروح - الاسكندرية»

وأصيب مواطنان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 25 طريق «مطروح - اسكندرية»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام وهم: «زينب حسن محروس 36 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسري والذراع الايسر وآلام شديدة في الصدر، وقاسم ذكريا محمد النجار 39 سنة، مصاب بكدمات في الوجه فقط»، يقيمان في طنطا محافظة الغربية.

وجارى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومتابعة الحالات السيئة، وانتقلت مباحث قسم شرطة مرسى مطروح إلى موقع الحادثين وجارى الكشف عن أسباب وملابسات وقوعهما من خلال الفحص الميدانى وسؤال المصابين.