مدبولي: توجيهات رئاسية بتطعيم أطراف العملية التعليمية قبل بدء الدراسة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة ووزارة الصحة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطعيم جميع العاملين في المنظومة التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قبل قليل، أنّه سيتم تطعيم طلاب الجامعات والعاملين بها وهيئة التدريس وأي طرف في المنظومة، ومن ينطبق عليه الاشتراطات في المدارس من الطلاب، فضلا عن العاملين في منظومة التعليم ما قبل الجامعي.