مستجدات أعمال مبادرة «حياة كريمة» بمحافظتي الشرقية وأسوان «صور»

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، تحت رعاية البنك الأهلي المصري، الجمعة الماضية، قافلة طبية بقرية المحاميد بمركز إدفو في محافظة أسوان، ضمن مبادرة «عينيك فى عينينا» التي تنفذها المؤسسة داخل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن أعمال المبادرة، التي تستهدف الكشف المبكر وعلاج مسببات العمى.

وتضمنت القافلة الكشف والعلاج وعمل النظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان؛ إذ أجري الكشف الطبي على 570 حالة، وحددت عمليات جراحية لـ200 حالة، وعمل النظارات الطبية لـ220 شخص، بجانب صرف العلاج لـ240.

قافلة «حياة كريمة» تميزت بالتنوع في تقديم الخدمات المختلفة

وكشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة الشرقية، أنه نفذت قافلة طبية واجتماعية، الخميس الماضي، تحت نطاق المبادرة، من قبل جامعة الزقازيق، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» بقرية كفر الربعمائة بمركز الحسينية.

وتميزت القافلة بالتنوع في تقديم الخدمات؛ إذ شارك بها تخصصات متعددة «طب بشري - طب بيطري - صيدلة - زراعة - علوم - تربية نوعية - تكنولوجيا - تربية».

الكشف على 1350 حالة مجانا

وقدمت القافلة الخدمات لما يقرب من 1350 مواطنا، كشف تم مجانا وصرف الأدوية وكذلك، ونفذت لقاءات توعية بيطرية وزراعية، وكذا ورش تعليم حرف يدوية.

في أثناء فاعليات اليوم أجرى منسقي «حياة كريمة» لقاءات مجتمعية لشرح جوانب المبادرة للأهالي، والوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بتنسيق عام الدكتورة وفاء فوزي، والمنسق الإداري للقافلة حمدي هيكل.

رافق القافلة أعضاء الفريق الميداني لمؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة الشرقية، الدكتور شهاب شاهين، ومحمد الصادق، وسماح أسامة.