إسعاف وطواقم إنقاذ لتأمين المصطافين في الغردقة

خصصت إدارة النادي الاجتماعي بالغردقة سيارة إسعاف وطاقم إنقاذ طوال اليوم على شاطئ النادي، وذلك لتأمين المصطافين والتدخل السريع حال تعرض المواطنين لأي إصابات بسبب ارتفاع درجة الحرارة، أو التعرض للغرق، خاصة في ظل الزحام الشديد للمواطنين على الشاطئ العام.

وأكد أشرف فؤاد مدير عام النادي الاجتماعي بالغردقة، أن إدارة النادي حرصت على تأمين المصطافين تزامنًا مع الإقبال على شاطئ النادي، بتخصيص سيارة إسعاف وفرق إنقاذ بالتنسيق مع جميعة الإنقاذ البحري، وذلك بالتواجد منذ الصباح الباكر وطوال اليوم للتدخل السريع حال تعرض أحد المصطافين للغرق أو أي إصابة أخرى نتيجة الحر الشديد أو الزحام.

وأشار «فؤاد» في تصريح له، اليوم الأحد، لـ«الوطن»، أن شاطئ النادي الاجتماعي هو أكبر شواطئ العامة بالغردقة على الإطلاق، ويستقبل يوميا الآلاف من المصطافين من أعضاء النادي الذين يتعدى عددهم أكثر من 5 آلاف عضو، إضافة إلى السماح لغير الأعضاء بالدخول مقابل رسم دخول 30 جنيهًا طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة حيث يبلغ رسم الدخول 50 جنيهًا.

وشهدت مدينة الغردقة توافد الآلاف من المواطنين على الشواطئ العامة والفنادق والمنتجعات السياحية، حيث تمتد شواطئ المدينة بطول 40 كيلو مترًا على طول الساحل، بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالًا حتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبًا، وتضم ما يقرب من 150‪ فندقًا ومنتجعًا سياحيًا، إضافة إلى عدد من الشواطئ الخاصة.