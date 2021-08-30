موعد صرف معاش «المعلمين» يوليو 2021.. وكيل النقابة يوضح

قال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المعلمين، إن النقابة حتى الآن، لم تحدد موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2021، موضحا أن النقابة تحتاج إلى تدبير مبلغ 135 مليون جنيه لصرف المعاش كل ثلاثة أشهر، لافتا إلى أن سبب تأخر موعد صرف المعاش حتى الآن، يرجع لعدم اكتمال المبلغ المطلوب، وفور تدبيره سيتم الإعلان عن صرفه.

تأخر صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2021

وأضاف وكيل نقابة المعلمين، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «النقابة تعاني كل 3 أشهر في تدبير المبلغ المطلوب لصرف معاشات نقابة المعلمين، خاصة وأن إيرادات اشتراكات المعلمين قليلة، لا تتخطى 15 مليون جنية فقط، ولا تكفي لإكمال المبلغ»، موضحا أن النقابة ليس لديها أي موارد أخرى لتدبير المبلغ سوى الإيرادات التي تحصل عليها من مكافأة الامتحانات التي يخصم منها 2 % فقط لصالح النقابة.

أسباب عدم صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2021

وأشار «شاهين» إلى أن عدم تحديد موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2021، يرجع إلى خروج 50 ألف معلم على المعاش شهريا، ويطالبون بالحصول على المعاش، لافتا إلى أن موارد النقابة ما زالت كما هي وكانت هناك محاولات لزيادتها بإجراء تعديل تشريعي بأن تكون اشتراكات النقابة بنسبة مئوية تصل إلى 2 %، وليس مبلغًا مقطوعًا مثل الوضع الحالي حيث يتم تحصيل 4.5 جنيه فقط من المعلمين شهريًا.

موارد نقابة المعلمين

وأضاف: «النقابة خسرت العديد من مواردها مثل الإيرادات التي كانت تحصل عليها على طباعة الكتب، بعد توقف الطباعة، وكذلك الموارد التي كانت تخصم لصالح النقابة في مكافأة لجان التصحيح وأعمال الكنترول في الامتحانات، بعد أن أصبح التصحيح إلكترونيا».

تعديل قانون نقابة المعلمين

ولفت إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات، أوصى بإلغاء المعاشات أو تخفيضها، وهو ما رفضه مجلس النقابة، معتبرا أن المعاش حق أصيل لكل معلم، قائلا: «نأخذ اتجاهات لزيادة موارد النقابة من خلال تعديل قانون النقابة المعروض أمام مجلس النواب، ولم تتم مناقشته حتى الآن».