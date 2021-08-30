الموزع الموسيقي نادر حمدي يعلن وفاة والدة زوجته: تغمدها الله برحمته

أعلن الفنان نادر حمدي، صباح اليوم، وفاة والدة زوجته المنتجة سارة حسني أمس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وكتب «حمدي» على صفحته، قائلًا، «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله والدة زوجتي صباح أمس.. ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة، ويعفو عنها، وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته».

كان الفنان أحمد فهمي قدم العزاء لصديقه نادر حمدي عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيث كتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة والدة أختي سارة حسني، زوجة أخي نادر حمدي، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

زواج نادر حمدي من المنتجة سارة حسني

واحتفل الفنان نادر حمدي بزواجه من المنتجة سارة حسني يناير الماضي، في حفل زفاف ضخم ضم معظم نجوم الفن والرياضة.

وآخر أعمال الفنان نادر حمدي توزيعه لأغنية «من العشم» للفنان عمرو دياب، ضمن ألبومه الغنائي الأخير «يا أنا يا لأ»، من كلمات تركي الشيخ وألحان تامر عاشور.

معلومات عن نادر حمدي

ويعد نادر حمدي واحد من أهم موزعي الموسيقى في مصر والوطن العربي، حيث قدم عددا كبيرا من أهم الأغنيات، من بينها عدة أغنيات للفنان عمرو دياب أبرزها أغنيات ألبوم «ليلي نهاري»، ومنها أغنية «قصاد عيني»، وكذلك أغنية «قويني بيك» لسميرة سعيد و«سألت نفسي كتير» لأحمد سعد.