الأوراق المطلوبة للتقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنَّ غدًا الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021، هو آخر موعد للتقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات، للعام الدراسي المقبل 2021- 2022.

وفي هذا الصدد، أكّدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أنَّ دبلوم خفض الطلب على المخدرات هو «دبلوم مهني عام »، يتمّ بالشراكة مع قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة من أجل إعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان والمواد الكحولية.

معلومات عن دبلوم خفض الطلب على المخدرات

أول خطوة للتقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات، تتم من خلال التوجه لإدارة شئون الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة القاهرة.

- يتمّ إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعًا، كما يجرى الإعلان عن جدول امتحانات القبول بعد فترة قصيرة.

- وتكون الدبلومة عبارة عن تدريب عملي لمدة 300 ساعة على مدار العام، من أجل توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، والربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج.

الأوراق المطلوبة للتقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات

صورة بطاقة الرقم القومي.

أصل شهادة المؤهل الدراسي.

أصل شهادة الميلاد للمتقدم.

- 6 صور شخصية للشخص المتقدم.

الموقف من التجنيد للذكور.

لابد من إحضار موافقة جهة العمل.

وأشار عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أنَّه تمّ الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ودائمًا ما يتمّ اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسى واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة وآثارها السلبية على الإنسان وصحته.

ويحق التقدم للدبلومة لخريجين علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها و الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية.