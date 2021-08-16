«التضامن» توضح طريقة التقديم لدبلوم «خفض الطلب على المخدرات»

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن طريقة التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات، للعام الدراسي المقبل 2021- 2022، لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان، إذ أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات «دبلوم مهني عام »، بالشراكة مع قسم علم النفس كلية الآداب جامعة القاهرة.

وأكدت «القباج» في بيان لها اليوم، أنه سبق وجرى الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كما جرى الاستعانة بأفضل العناصر من خريجي الدفعة الثانية والثالثة .

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التصامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، أنه يحق التقدم للدبلومة كل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الإجتماعية بتقدير جيد، مشيرًا إلى أنه يجرى عقد امتحان تحريرى للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطى ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها قسم علم النفس، ويعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الامتحان التحريري.

طريقة التقدم لـ دبلوم خفض الطلب على المخدرات

من يرغب فى التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات، عليه اتباع الآتي:

- التوجه لإدارة شئون الدراسات العليا بكلية الآداب – جامعة القاهرة.

- التقديم مستمر حتى يوم 31 أغسطس 2021.

- لن يجرى قبول أي طلبات إلا عن طريق ذلك.

- يجرى إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعًا.

- يجرى الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقًا.

- تدريب عملي لمدة 300 ساعة على مدار العام، لتوفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة، وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.

كما يجرى اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة.