غدا.. آخر موعد للتقديم بـ«دبلوم خفض الطلب على المخدرات» بجامعة القاهرة

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن غدا الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021، آخر موعد للتقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات، للعام الدراسي المقبل 2021- 2022، والذى فتح أبوابه منذ منتصف شهر أغسطس، حيث أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إن دبلوم خفض الطلب على المخدرات هو «دبلوم مهني عام »، يتم بالشراكة مع قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة.

الدبلوم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة

من جانبه قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من مختلف المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة، مشيرا إلى أن طريقة التقديم تتم كالتالى:

طرق التقديم على دبلوم خفض الطلب على المخدرات

- أول خطوة تتم من خلال التوجه لإدارة شئون الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة القاهرة، مع ملاحظة أن آخر موعد للتقديم غدا الثلاثاء 31 أغسطس 2021.

- لن يتم قبول أي طلبات إلا عن طريق التوجه للإدارة.

- يجرى إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعًا.

- يجرى الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقًا.

- الدبلومة عبارة عن تدريب عملي لمدة 300 ساعة على مدار العام، لتوفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة، وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.

وأوضح «عثمان»، أنه تم الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كما جرى الاستعانة بأفضل العناصر من خريجي الدفعتين الثانية والثالثة.