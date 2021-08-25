«مكافحة الإدمان» يحذر الزوجات: «لو جوزك بيشرب حشيش عينتك هتطلع إيجابي»

قال الدكتور محمد مصطفى، خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي، مستشار صندوق علاج ومكافحة الإدمان، إن هناك موظفين بالجهاز الإداري للدولة يمتنعون عن تحليل الكشف عن المخدرات، وآخرون يتحايلون على التحليل بغش العينة، لافتا إلى أن جميع الكواشف الجديدة، يتم اختيارها وانتقائها لتكون مقاومة للمواد المأكسدة والمختزلة علميا، والتغيير فى القلوية والحمضية «ph»، مشيرا إلى أن المتخصصون يستطعيون من خلال خبرتهم اكتشاف عينة البول المزيفة، لأن العينة يكون لها مواصفات، ودرجة حرارة معينة، ووزن نوعي، مؤكدا أنه يتم دراسة عينة البول في البداية وتحديد إذا كانت سليمة أم لا.

وأضاف الدكتور محمد مصطفى، فى تصريحات له خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن التدخين السلبى قد يكون عاملا في إيجابية عينة التحليل قائلا: «لو الزوجة جلست بجوار زوجها متعاطي الحشيش لفترات طويلة، سيظهر نتيجة تحليلها إيجابي في حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة».

ولفت إلى أن التدخين السلبي هو أن يخالط الشخص أشخاص مدخنة لفترات طويلة في أماكن مغلقة، قائلا: «الموظف اللي بيطلع إيجابي في التحليل ويقول كنت قاعد في فرح إمبارح جنب ناس بتشرب حشيش، غير حقيقى وحالته ليست تدخين سلبي»، مشيرا إلى أن القانون سيعاقب على وجود المادة المخدرة في الجسم بأي نسبة، وأن وجود المادة المخدرة في العينة البيولوجية من الإنسان قرينة على أنه متعاطي للمادة المخدرة، ومخالطة أشخاص مدمنين من خلال التدخين السلبي على فترات طويلة قد يتسبب في عقاب الشخص أيضا.

الدولة اتخذت كل الإجراءات لمنع ظلم أي موظف

وأكد خبير السموم والمخدرات، أن الدولة اتخذت كل الإجراءات لمنع ظلم أي موظف: «الموظف بيدخل اللجنة وأثناء خروجه يمضي على تقرير تحليله سواء كان إيجابي أو سلبي، ويحق له التظلم، وليس هناك عقوبة تتم بشكل عشوائي» .

وأوضح أن من يتعاطى مواد مخدرة سيتم إيقافه عن العمل وفقا للقانون الجديد الذي نص على فصل الموظف متعاطي المخدرات، والذي يبدأ تطبيقه 21 ديسمبر المقبل.