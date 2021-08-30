«صحة الحيوان» ينظم دورة تدريبية لطلبة علوم الأزهر بأسيوط حول عزل البكتيريا

نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية كافة، للوقاية من فيروس «كوفيد 19»، دورة تدريبية عملية لطلبة كلية العلوم – جامعة الأزهر بأسيوط، بعنوان الطرق الحديثة لعزل وتعريف البكتيريا.

حضر الدورة في مقر المعهد بالقاهرة طلاب من قسم البكتريولوجيا الحيوية، للتدريب على عزل وتصنيف البكتريا.

جاء ذلك بناء على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التوعية بالدور المجتمعي والإرشادي لمعامل وزارة الزراعة، والمتابعة المستمرة لرئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكد الدكتور ممتاز شاهين، مدير المعهد، أن هذا التدريب يأتي في نطاق تأهيل الطلبة وحديثي التخرج لسوق العمل، وأن هناك مجموعات أخرى من طلبة كلية العلوم – جامعتي أسيوط والأزهر، ستنفذ مجموعة من الدورات التأهيلية لهم خلال شهر سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أنه تم طوال شهر أغسطس الماضي تدريب مجموعة من طلبة علوم أسوان بالمعهد.

وأعرب «شاهين» عن سعادته بالمشاركة في تأهيل الطلبة بأسيوط وأسوان بالقاهرة، لرفع كفاءاتهم وبناء قدراتهم للمنافسة على سوق العمل في محافظات جنوب الصعيد.

وشدد الدكتور ممتاز شاهين على أن المعهد بجميع قدراته البشرية والمعملية على أتم أستعداد لتدريب الطلبة في جميع ربوع مصر؛ لتأهيلهم لسوق العمل.

وأعرباالطلاب عن سعادتهم بالاستفادة من الدورة، والتعاون والمساعدة من المعهد وباحثيه.