«الزراعة» عن تطوير الحدائق: عاوزين الحيوانات تبقى حرة مش محبوسة

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يولي الأمن الغذائى وأنشطة وزارة الزراعة فى هذا الشأن اهتمامًا كبيرًا، مؤكدًا أن الرئيس السيسى وجه بالاهتمام بالثروة الحيوانية، والثروة السمكية، مشيرا إلى أن الأصناف المصرية من الثروة الحيوانية، إنتاجيتها ضعيفة بالنسبة للحوم وكذلك الألبان، بعكس الأصناف المستوردة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news».

سيتم تطوير مراكز تجميع الألبان

وأضاف «الصياد»، أن الرئيس السيسي وجه أمس الأحد، بتوفير الثروة الحيوانية ذات الإنتاجية العالية من الألبان واللحوم لصغار المزارعين، مؤكدا أن هناك اهتماما بمشروعات الثروة الحيوانية والسمكية في مصر خلال الفترة الراهنة، ويتم تقديم كل الرعاية البيطرية والدعم وكل الإجراءات التي تطلبها الثروة الحيوانية ودعم مربي الثروة الحيوانية، وسيتم تطوير مراكز تجميع الألبان حيث تعد قيمة مضافة للألبان وأسعارها وجودتها وبأن تكون ألبانا صحية أمنة للأطفال والكبار.

الدولة وفرت كل احتياجات الثروة الحيوانية رغم كورونا

وأردف نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل الخطوات الخاصة بتطوير مراكز تجميع الألبان، مضيفا أنه رغم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، قامت الدولة بتوفير كل ما تحتاجه الثروة الحيوانية من احتياجات، موضحًا في الوقت ذاته أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه برفع كفاءة وأصول وزارة الزراعة فيما يتعلق بحدائق الحيوان والأورمان والمتنزهات العامة، بحيث لا تقل عن الحدائق العامة.

خطة تطوير حدائق الحيوانات

وتابع: «بدل ما الحيوانات محبوسة، الحيوانات تكون حرة، والجمهور يتفرج من مكان آخر وهي طليقة»، مشددًا على ضرورة التطوير والاستعانة بأحدث تكنولوجيا عالمية، بمساعدة القطاع الخاص، «لازم ندخل التكنولوجيا، تطبيق التكنولوجيا الكاملة، فلسنا أقل من الدول التي طورت حدائقها»، كما أن الوزارة تمكنت من توفير جميع السلع الزراعية بأسعار عادلة خلال جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنها كانت حريصة على جودة المنتج إلى جانب الكم.