5 مدن جديدة بوجه قبلي.. نشاط «الإسكان» بصعيد مصر

شهد الصعيد خلال الفترة الماضية، اهتماما كبيرا من قبل الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إنشاء 5 مدن جديدة، ضمن مدن الجيل الرابع، والتي غيرت كثيرا من شكل صعيد مصر.

وكان نصيب محافظات وجه قبلي من مدن الجيل الرابع أكثر من 5 مدن منها الفشن الجديدة، ناصر الجديدة، غرب قنا، أخميم الجديدة، وملوي الجديدة.

وترصد السطور التالية، نشاط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، داخل قرى ومدن الصعيد.

نشاط «الإسكان» بمدن الصعيد الجديدة

- بلغت إجمالي الاستثمارات التي أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة سوهاج منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وحتى الآن، نحو 11.576 مليار جنيه.

- تنفيذ مشروعات في قطاعات الإسكان، والخدمات، وشبكة الطرق، وأعمال المرافق، وتطوير المناطق العشوائية، وتنمية المدن الجديدة القائمة «مدينة سوهاج الجديدة – مدينة أخميم الجديدة».

- بلغ إجمالي الاستثمارات بمحور مشروعات تطوير المدن القائمة بالمحافظة 5.787 مليار جنيه، وبمحور تنمية المدن الجديدة القائمة 5.789 مليار جنيه.

- بلغت إجمالي الوحدات السكنية المُنفذة بالمحافظة من 2014 وحتى الآن، 13594 وحدة سكنية.

- كما تم تطوير 13 منطقة غير آمنة، وكذا تم تنفيذ 8 مبان خدمية.

- جارٍ تنفيذ تطوير ورفع كفاءة مجازر أخميم وسوهاج العام.

- تم وجارٍ تنفيذ مشروعات طرق بطول 94 كم.

- بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

- بلغ إجمالي الاستثمارات التي أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة الأقصر، 4.743 مليار جنيه، لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدن القائمة والقرى بالمحافظة، وبمدينة طيبة الجديدة.

- بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمحافظة الأقصر، 13900 وحدة سكنية.

- بجانب تطوير 13 منطقة غير آمنة بالمحافظة، وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية.

- بلغت إجمالي الاستثمارات التي انفقتها وزارة الإسكان بمحافظة أسيوط، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2014 وحتى الآن، نحو 17.307 مليار جنيه، لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدن القائمة بالمحافظة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومدينة ناصر الجديدة.

- بلغ عدد الوحدات المُنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعي من 2014 وحتى الآن، 8233 وحدة سكنية.

- بلغ إجمالي ما تم إنفاقه من 2014 حتى الآن، بمدينة أسيوط الجديدة، 4.371 مليار جنيه «1.733 مليار جنيه في قطاع الإسكان».

- بلغ إجمالي الاستثمارات التي أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة المنيا، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو 14 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات خدمات وتطوير بالمدن القائمة والقرى بالمحافظة، وتنفيذ المشروعات المختلفة بمدينتي المنيا وملوي الجديدتين.

- بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمحافظة المنيا من 2014 وحتى الآن، 9498 وحدة سكنية.