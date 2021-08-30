10 أطنان لحوم صكوك أضاحي من الأوقاف للأكثر احتياجا من أهالي مطروح

أعلن الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وصول 10 أطنان من اللحوم الخاصة بصكوك الأضاحي إلى محافظة مطروح على 5 دفعات منذ عيد الأضحي وحتى الوقت الحالى، منها الدفعة الأخيرة التي وصلت اليوم، الإثنين، بكمية طنين لحوم مذبوحة على الشريعة الإسلامية، ويجرى توزيعها على الأكثر احتياجا، من أهالى مطروح في مراكز ومدن مطروح الثمانية، والقرى والنجوع التابعة لها، من خلال أئمة المساجد في المناطق السكنية تحت إشراف إدارات الأوقاف بكل مركز، ولجنة متابعة من مديرية أوقاف مطروح.

تفاصيل الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي في مطروح

واستقبل وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، منذ قليل، الدفعة الخامسة من صكوك الأضاحي ويبلغ وزنها طنين من اللحوم، وسيتم توزيعها على إدارات بمراكز الضبعة والعلمين والحمام، من خلال كوبونات معدة مسبقة ليتم التوزيع دون تزاحم في رقي إنساني.

توزيع لحوم صكوك الأضاحي بمطروح باجراءات احترازية

وأكد وكيل وزارة أوقاف مطروح أنه جرى التنبيه على الأئمة بأن يكون التوزيع وفق الإجراءات الاحترازية للقائمين على عملية التوزيع على مستوى محافظة مطروح، وأن يكون التوزيع يليق مع كرامة المواطن المصري بلا تصوير دون أى إحراج لأى مواطن سيتم تسليمة لحمة، والوصول لأكثر المناطق احتياجا في مطروح وهي المناطق الفقيرة، والمعدمة، والتى يستحق أهلها هذه المنح المجانية التى تتولى وزارة الأوقاف على توزيعها من خلال المشروع القومي لصكوك الأضاحي.

قافلة غذائية لأهالى واحة الجارة أم الصغير جنوب مطروح

وذكر وكيل وزارة الأوقاف بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جارى التجهيز لقافلة غذائية كبيرة من لحوم ومواد غذائية متنوعة لتوزيعها في واحة جارة أم الصغير أقدم واحة مصرية، والتى تقع جنوب مطروح بحوالى 300 كيلومترات في عمق الصحراء الغربية وسيتم القيام بها خلال أسبوع.