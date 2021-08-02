مطروح تتسلم 2 طن لحوم دفعة أولى من صكوك الأضاحي

استقبل الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الاثنين، أول دفعة من لحوم صكوك الأضاحي، بحضور جمع غفير من الأئمة من إدارتي شرق وغرب أوقاف مطروح، بقيادة مديري الإدارات ومفتشيها، لتوزيعها على أبناء مدينة مرسى مطروح، وذلك عقب الانتهاء من ذبح وتعبئة لحوم العجول في مشروع صكوك الاضاحي، الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف.

ويجري توزيع اللحوم على مستحقيها من الفئات الأكثر احتياجاً من أهالي محافظة مطروح، طبقاً للكشوف التي جرى إعدادها من مديرية الأوقاف، من خلال الإدارات، ويشرف عليها أئمة وخطباء المساجد على مستوى المحافظة.

خطة توزيع لحوك صحكوك الاضاحي في مرسي مطروح

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إنه جرى وضع خطة لتوزيع لحوم الأضاحي في مدينة مرسى مطروح، ويشمل التوزيع مناطق عزبة السلام والمغاربة والريفية والعجارمة والسنوسية، ومن المناطق السكنية الممتدة من الكيلو 2 وحتى الكيلو 7 وحي الشروق، شرق المدينة، يمين ويسار الطريق السريع، ومنطقة القصر.

واعظة تشارك في توزيع لحوم الاضاحي في مرسى مطروح

وأكد وكيل وزارة أوقاف مطروح أنه لأول مرة في المحافظة، تشارك واعظة في جمع الصكوك وتوزيع لحوم الأضاحي، وهي المهندسة سهير عبد المحسن سنهوري، مشيراً إلى أنه جرى التنبيه على عدم تصوير التوزيع، صوناً لكرامة المواطن المصري، وأن يتم التوزيع بطريقة تحافظ على الكرامة الإنسانية.

ولفت إلى أن أوقاف مطروح حققت ما يزيد عن مليون جنيه هذا العام في مشروع صكوك الأضاحي، ومن المنتظر أن تتوالى الدفعات من اللحوم على مطروح كونها محافظة نائية، توليها وزارة الأوقاف، بتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية كبيرة، وسيتم توزيع الدفعات المقبلة على إدارات الأوقاف في مراكز ومدن السلوم، وسيدي براني، والنجيلة، وسيوة، وواحة الجارة أم الصغير، والحمام، والعلمين، والضبعة، حيث يتم توصيل اللحوم حتى منازل الأسر الاكثر احتياجاَ.