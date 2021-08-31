حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 31-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يفضل دائمًا أن يحصل على الانتباه الكامل من الآخرين ويتطلّع ليكون مركز الانتباه على الدوام.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزل العلاقات وتبدو راغبا في التطور والانفتاح وتتسلح بإرادة من حديد.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم الضغوط والخلافات.. قد تعيش اليوم أوقاتا حلوة مع من تحب وتسعد بحياتك الشخصية والعاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.