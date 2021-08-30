حظك اليوم الاثنين 30-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يبحث الكثيرون بصورة منتظمة عن حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي، باعتيار أن حركة الأفلاك تؤثر على طاقة الإنسان سواء بالسلب أو الإيجاب، في هذا الصدد تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 30-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في صفك ويساعدك على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة.

حظك اليوم برج الحمل 30-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 30-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تنتبه اليوم لحساباتك وأن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم برج الثور 30-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ بمنزل الحب يمدانك بالقدرة على التعبير جيدا عن مشاعرك، فقط اليوم اعتمد اللباقة مع الأصدقاء واستخدم منطقا سليما.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يعمل لصالحك ويساعدك على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-8-2021 على الصعيد العاطفي

يعدك الفلك بالسعادة والقوة وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 30-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.

حظك اليوم برج السرطان 30-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكون رأيا صائبا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة الراحلة وردة، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 30-8-2021 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تكون جاهزا بحجج قوية ويساعدك ذلك على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم برج الأسد 30-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار إخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة دينا فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 30-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.

حظك اليوم برج العذراء 30-8-2021 على الصعيد العاطفي

من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك، وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 30-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك.

حظك اليوم برج الميزان 30-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في برجك يساعدانك على إيجاد حلول كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 30-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الثامن يدفعك لتحارب من أجل تنمية أعمال ومدخرات أو أملاك وتحمي نفسك وتعيد صياغتها.

حظك اليوم برج العقرب 30-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك على الاقتراب ممن تحب وقد تجمعك به أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 30-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ويطالبك ذلك بتوخي الحيطة والحذر في قراراتك، وتجنّب السرعة في الحركة والقيادة

حظك اليوم برج القوس 30-8-2021 على الصعيد العاطفي

عليك أن تحترم حقوق الآخر إذا أردت أن تتغلب على الخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 30-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يساعدك على استثمار جهودك وتوظيفها في اتجاه سليم.

حظك اليوم برج الجدي 30-8-2021 على الصعيد العاطفي

حاول أن تتفهم وجهات النظر المختلفة وابحث عن حلول جذرية للصراعات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان محمد الشرنوبي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 30-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك مؤثرا، وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.

حظك اليوم برج الدلو 30-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك مشاعر إيجابية وتعبر عنها بجرأة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 30-8-2021 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص.

حظك اليوم برج الحوت 30-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ومن المهم أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.