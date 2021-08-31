سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 31-8-2021 بالبنوك

يهتم المواطنون بمتابعة سعر الريال السعودي بشكل مستمر إلى جانب غيره من العملات المختلفة، لذا تستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تفاصيل سعر الريال السعودي وفق التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 31 أغسطس الجاري، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، التي جاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم الثلاثاء، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم الثلاثاء، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وأيضا سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الثلاثاء، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء، 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، لنحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

واختلفت أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وجاءت كالتالي:

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم الثلاثاء، نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، و18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.