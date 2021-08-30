علاج وفحص 5900 رأس ماشية مجانا لمزارعين بالمنوفية ضمن «حياة كريمة»

تستهدف وزارة الزراعة المساهمة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الاكثر احتياجا، وفي هذا الإطار، قال الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنّه جرى تنظيم قافلة بيطرية مجانية في قرى محافظة المنوفية، ضمّت باحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، وذلك في مراكز شبين وبركة السبع والشهداء والباجور وتلا قويسنا.

تأتي القافلة بحسب بيان عن وزارة الزراعة، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربين.

فحص وعلاج وتحصين عدد 5903 حيوانات

وشهدت القافلة، فحص وعلاج وتحصين 5903 حيوانات، منها 2471 حيوانا تم فحصهم وعلاجهم تناسليا، وتأهيلهم لاسترداد الكفاءة التناسلية، و1170 حيوانا جرى علاجهم باطنيا، و1391 حيوانا جرى تجريعهم ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، و844 حيوانا جرى تحصينهم باللقاحات غير السيادية.

شهدت القافلة إجراء 16 عملية جراحية و9 طلوقة بقري وجاموسي

كما شهدت القافلة إجراء 16 عملية جراحية و9 طلوقة بقري وجاموسي، جرى فحصهم وتقييمهم أثناء القافلة، وتنفيذ ندوة «استخدام المخلفات الحقلية في أعلاف الحيوان».

ونفذ صندوق التأمين على الماشية، عدة ندوات إرشادية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية، إضافة إلى ندوة أخرى بعنوان «تاثير الإجهاد الحراري على كفاءة حيوانات إنتاج الحليب وكيفية تلافي آثاره السلبية علي انتاج المزرعة».