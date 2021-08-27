«جمعة» يعتمد تجديد تكليف 90 خطيباً بـ«الأوقاف»

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، 90 خطيب مكافأة من المحالين إلى المعاش، منهم 66 خطيباً جديداً، بينهم 53 على بند التحسين، فيما جدد تكليف 24 آخرين. وخصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة، أمس، للحديث حول «الوفاء وحفظ الجميل»، ونشرت موضوعها عبر موقعها الرسمى، وبثت للمرة الأولى تسجيلاً صوتياً لها لمدة 8 دقائق، عبر قناة الوزارة على «يوتيوب»، مناشدة الأئمة والخطباء الالتزام بموضوع الخطبة قدر الإمكان والمدة الزمنية، فضلاً عن الإجراءات الاحترازية داخل المساجد من التباعد، وارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصى، لمنع تفشى «كورونا».

وتناول موضوع الخطبة «الوفاء وحفظ الجميل» وصوراً له من حياة الرسول الكريم ووفائه، لا سيما مع أم المؤمنين السيدة خديجة، وقوله صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيراً»، موضحة أن الوفاء وحفظ الجميل من القيم الإنسانية والأخلاق الفاضلة التى دعا إليها ديننا الحنيف، والله عز وجل مدح الأنبياء عليهم السلام لاتصافهم بهذا الخُلق النبيل. وأشارت إلى أن أولى الناس بالوفاء وحفظ الجميل لهم الآباء والأمهات، فهم أصحاب الفضل التام على أبنائهم، وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين، كما يتصل الوفاء للوالدين وحفظ الجميل لهما بعد موتهما، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم «إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه».