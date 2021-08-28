عاجل.. «الأوقاف» تأمر بتنقية المساجد من أي إصدارات تتبنى فكرا متشددا

أصدر هشام عبد العزيز، المكلف بتسيير أعمال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تنبيها، اليوم السبت، على جميع المديريات، بسرعة تشكيل لجان برئاسة مدير المديرية وعضوية من يراه، لإعادة فحص أي مكتبات أو كتب أو مجلات أو منشورات بالمساجد، وتنقيتها من أي إصدارات تتبنى فكرًا متشددًا أو تنتمي لأي جماعة متطرفة، مع إحالة كل متسبب أو مقصر في ذلك للتحقيق، والتنبيه العاجل المسجل كتابة بأخذ العلم على جميع الأئمة، بعدم السماح بإدراج أي كتب بمكتبات المساجد دون تصريح من الإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام الوزارة.

إزالة أي ملصقات مخالفة بالمساجد

وشدد على ضرورة إزالة أي ملصقات مخالفة داخل المسجد أو خارجه، مع تكليف مدير المديرية بإحالة أي إمام توجد هذه الكتب أو المنشورات في المسجد القائم عليه أو يوجد به أي منشورات معلقة سواء في لوحة أو غيرها، إلى التحقيق.

وأمر رئيس القطاع الديني بالأوقاف أن تنتهي جميع اللجان على مستوى الجمهورية من عملها في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

الأئمة والعاملون بالمساجد

وأكد "عبدالعزيز" أن مخالفة ذلك تعد تقصيرا شديدا وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفي، يستحق المساءلة التأديبية.

كما شدد على جميع الأئمة والعاملين بالمساجد بالتطبيق الكامل لجميع إجراءات التباعد والالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي من جميع المصلين.