محافظ الإسكندرية: توفير وسائل ترفيهية لذوي الهمم على الشواطئ

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بالعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال، ومؤثر في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

كما كلف محافظ الإسكندرية، السياحة والمصايف، باستمرار توفير كل ما يلزم من احتياجات ووسائل ترفيهية على الشواطئ لذوي الهمم، للتمتع بالبحر والاستمتاع به كغيرهم.

وأكد المحافظ، أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على قدم وساق، لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لذوي الهمم، مشيرا إلى أنه وجه دعوة للجمعيات الخيرية ومتحدي الإعاقة ودور الأيتام وأطفال بلا مأوى، لدخول الشواطئ العامة التي تديرها المحافظة بالمجان، وكلف اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بتوفير كل ما يلزم من احتياجات ووسائل ترفيهيه على الشواطئ لأبنائنا من ذوي الهمم للتمتع بالبحر والاستمتاع به كغيرهم.

«السياحة والمصايف»: 28 جمعية خيرية ترعى ذوي الهمم والمسنين

وأشار اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، إلى أنه تم استقبال 28 جمعية خيرية ترعى المسنين وأطفال الشوارع وذوي الهمم ومرضى السرطان على شاطئ المندرة المجاني وشاطئ السرايا، بإجمالي 4100 فرد من بينهم 9 جمعيات لذوي القدرات الخاصة، ومرضى التقزم، خلال شهر أغسطس الجاري، مؤكدا أن الإدارة تعمل على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائنا من ذوي الهمم لدمجهم بشكل إيجابي في المجتمع كونهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا.