بعد قرار محافظ الإسكندرية.. محضر وعرض على النيابة لمن يسير بـ«المايوه»

«يمنع السير بالمايوه في شوارع الإسكندرية»، هكذا كانت تصريحات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن الحملة التي شنتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والتي جاءت للحد من عدد من السلوكيات الخاطئة، التي يقوم بها بعض المصطافين على غرار عمليات التحرش بالفتيات والسير بملابس البحر في الشوارع أو ترك الأطفال بشكل عاري تماماً على الشواطئ، وغيرها من السلوكيات الخاطئة التي تزعج أهالي المدينة الساحلية وتخالف الأعراف والعادات والتقاليد.

محافظ الإسكندرية عن السير بالمايوه

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حملات الشواطئ مستمرة من أجل عملية الإنضباط ومنع المخالفات واستقبال ضيوف المدينة الساحلية، لافتاً إلى أنه منع السير بالمايوهات والملابس الداخلية خارج الشواطئ.

وأكد «الشريف»، في تصريحات صحفية، إنه جاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض المخالفين، لافتاً إلى أنه من المقرر تحرير محضرا لمن يرتدي مايوه في الشارع، وعرضه على النيابة.

سياحة الإسكندرية تنشر رسالة توعية لمنع ارتداء المايوه في الشارع

ووضعت الإدارة المركزية للسياحة المصايف، رسالة لتوعية جميع شواطئ الإسكندرية، من أجل توعية رواد شواطئ الإسكندرية بمنع خروج المصطافين من بوابات الشواطئ بمايوه البحر، متخذين شعار جديد لتلك الحملة: «زور المكان اللي يعجبك وألبس اللي يحترم الناس».

وأوضح اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن تلك الحملة، تأتي من أجل الحفاظ على الذوق العام، وذلك نظراً لما يسببه مشهد تجول بعض المصطافين بملابس نزول البحر «مايوهات» على طريق الكورنيش وفي الشوارع المتفرعة منه من أذى وخدش حياء لأبناء الإسكندرية