محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة إنهاء أعمال لجان تقنين أراضي وضع اليد

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تكثيف واستكمال الإجراءات اللازمة لتقنين أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن منظومة التقنين، واسترداد حق الشعب طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.

وأكد محافظ الإسكندرية، في بيان، اليوم الخميس، على ضرورة سرعة إنهاء أعمال لجان التقنين بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب، تمهيداً لتحرير عقود للمتقدمين بأوراقهم لتقنين وضع اليد واسترداد حق الدولة طبقاً للقانون المنظم لذلك.

اجتماع مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة للوقوف على أداء المنظومة

وفي الإطار ذاته؛ عقد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، اجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، للوقوف على أداء المنظومة ومناقشة تحديات العمل بمنظومة تقنين أوضاع واضعي اليد علي أملاك الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017. وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء وائل سعدة المشرف علي منظومة استرداد أراضي الدولة بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي لجان التقنين بالأحياء.

مناقشة آخر المستجدات الخاصة بطلبات التقنين المقدمة بالإسكندرية

وخلال الاجتماع؛ تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بموقف طلبات التقنين المقدمة بمحافظة الإسكندرية وما تم فحصه وتذليل كافة المعوقات لإنهاء مراحل التقنين وفقاً للقانون.

ووجه نائب المحافظ جميع المعنيين بإتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة بين كافة الجهات المعنية لسرعة إنجاز إجراءات التقنين، وسداد المستحقات المقررة عن هذه الأراضي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن منظومة التقنين.