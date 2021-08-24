ضبط 12161 قضية سرقة كهرباء و156 ضرائب خلال 24 ساعة

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية خلال 24 ساعة، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث جرى ضبط 2955 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، كما جرى ضبط 12161 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط 156 قضية في مجال الضرائب

وأسفرت جهود الحملات بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، عن ضبط 156 قضية في مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب، وضبط 1330 قضية تموينية متنوعة أبرزها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية، وسجائر»، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.