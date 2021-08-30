زوجان يجبران ابنتهما على تناول السم لرفضها زواج أحد أقاربها بقنا

تمكنت مباحث مركز قوص، من ضبط عامل وزوجته بقرية «حجازة قبلي»، التابعة لدائرة المركز، بتهمة وضع مادة سامة لابنتهما بعد تقييدها في المنزل، لرفضها الزواج من أحد أقاربها، ونقلت إلى المستشفى .

كشفت تحريات المباحث، أن والد المجني عليها وزوجته، كبلا ابنتهم بجنزير، وقاما بتعذيبها ووضع مادة سامة لها «صبغة شعر»، وإرغامها على تناوله للتخلص منها، بعد رفضها الزواج من أحد أقاربها.

الفتاة تتهم والديها بإجبارها على تجرع السم

القصة كشفتها الفتاة، خلال التحقيقات التي أجريت معها في مستشفى قوص المركزي، بعدما تلقت للعلاج ونجح الأطباء في إنقاذ حياتها بعدما أجبرها والدها على تناول المادة السامة، وفقا لأقوالها.

وأشارت التحريات إلى أن الفتاة تركت المنزل من أيام وظلت غائبة 10 أيام متواصلة حتى استقرت لدى إحدى الأسر في القاهرة، وأعلن رب الأسرة عن مكان وجود الفتاة على الفيس بوك وفق بياناتها في البطاقة، وذهب ذويها وتم جلبها وعادت إلى المنزل، وتبين أنها هربت لرفضها الزواج من أحد الأشخاص.

القبض على الدي الفتاة تمهيدا لعرضهما على النيابة

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من غرفة العمليات، بوصول «أمل.ي.ح»، 22 عاما، مقيمة بقرية «حجازه قبلي»، إلى مستشفى قوص المركزي، إدعاء تناول صبغة شعر وتم عمل الإسعافات الأولية وتحويلها إلى مستشفى قنا العام لاستكمال العلاج.

وقال مصدر طبي بمستشفى قنا العام، إن حالة الفتاة مستقرة الآن بعد إسعافها من قبل فريق طبي، وتخضع للملاحظة الطبية حتى تمام خروجها، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وجرى ضبط المتهمين.