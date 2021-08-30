لدعم ذوي الهمم.. وزير القوى العاملة يُكرم «شفاء الأورمان»

على هامش مشاركته في مؤتمر ملتقى السلامة والصحة المهنية «العمل الآمن في ظل جائحة كورونا»، كرم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مستشفى «شفاء الأورمان لعلاج الأورام» مجاناً بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، نظراَ لدور المستشفى في دعم ذوي الهمم وإلحاقهم من خلال توظيفهم في وظائف مناسبة لهم بالمستشفى، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير فرص عمل للشباب من متحدي الإعاقة، وكذلك الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً ضمن نسبة الـ5%.

حضر الاحتفال، الذي جرى تنظيمه، في قاعة المؤتمرات الدولية بالكرنك، كل من الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، ومحمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر.

وزير القوى العاملة يُشدد على دعم ذوي القدرات الخاصة بفرص عمل

وشدد وزير القوى العاملة، أثناء حفل التكريم، على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة من الجنسين، من خلال تقديم ولو فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتوفر لكل فرد منهم دخلاً، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مؤكداً على أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.

مدير إدارة الموارد البشرية بشفاء الأورمان: المستشفى يحرص على دعم ذوي الاحتياجات

وفي كلمته في حفل التكريم، قال محمد حسين، مدير إدارة الموارد البشرية بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بطيبة، إن المستشفى يحرص على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرص عمل تناسب حالتهم الصحية، وتوفير برامج تدريبية للعمل على التطوير.

ومن جانبه، قدم محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لوزير القوى العاملة على تكريمه لمستشفى شفاء الأورمان، مؤكداً حرص المستشفى على دعم ذوي الهمم، الذين يمثلون ركيزة مهمة من ركائز المستشفى.

شهد حفل التكريم كل من أمال عبد الموجود، وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية، وأيمن قطامش، وكيل الوزارة للتدريب المهني، وعبده هاشم خليفة، مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، والدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج.