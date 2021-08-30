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محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى نهطاي وحانوت

كتب:

أحمد فتحي
01:35 م | الإثنين 30 أغسطس 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

 قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجارية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال دعم وتحسين مستوى المرافق والخدمات الحيوية تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة، وذلك بحضور المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى.

تحسين مستوى المرافق والخدمات الحيوية

ووفقا لبيان المحافظة، اليوم، تفقد محافظ الغربية أعمال تبطين ترعة العطف بقرية نهطاي والتي يتم تبطينها بتكلفة 40.2 مليون جنيه لخدمة 16 ألف نسمة، كما تفقد أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بالقرية والتي يتم بنائه بتكلفة 5.2 مليون جنيه، ومجمع الخدمات الحكومية والذي يتم بنائه بتكلفة مالية 6 ملايين جنية ويتكون من 3 طوابق لتقديم 8 خدمات للمواطنين وهي «مركز تكنولوجي ، السجل المدني، الشهر العقاري ، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي».

إنشاء المجمع الزراعي البيطري بقرية حانوت ومدرسة حانوت الإعدادية

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بقرية حانوت ومدرسة حانوت الإعدادية والتي يتم تطويرها ورفع كفاءتها بقيمة 1.1 مليون جنيه ومن المقرر دخولها الخدمة في أكتوبر المقبل.

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يتم تنفيذها داخل مركز زفتى، من خلال تنفيذ 1082 مشروعا بتكلفة تقديرية 3 مليار جنيه في 14 قطاعا.

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